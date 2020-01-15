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Факты / Украина / Политика

Гончарук не писал заявления об отставке

В пресс-службе Кабмина опровергли информацию об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

– Информация о заявлении об отставке не соответствует действительности, – заявили в Кабмине.

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Также в пресс-службе уточнили, что не владеют информацией о достоверности аудиозаписей, опубликованных ранее в интернете.

– Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности аудио- или видеозаписи, которые распространяются в сети интернет, – добавили в правительстве.

Скорее всего речь идет о слитых в сеть записях переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

На записях якобы Гончарук не лучшим образом отзывается о президенте Украины. Это вызвало возмущение на заседании фракции Слуга народа. После этого появились слухи об отставке премьера.

В законе Украины О Кабинете министров Украины ст. 5 п. 5 говорится о том, что вопрос об ответственности Кабмина не может рассматриваться парламентом в течение года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров Украины.

Согласно этому закону, до 4 октября 2020 года Гончарука не могут отправить в отставку.

Источник: Кабмин

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