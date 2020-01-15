Гончарук не писав заяву про відставку

У прес-службі Кабміну спростували інформацію про відставку прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

– Інформація щодо заяви про відставку не відповідає дійсності, – заявили у Кабміні.

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Також у прес-службі уточнили, що не володіють інформацією про достовірність аудіозаписів, опублікованих раніше в інтернеті.

– Прес-служба Кабінету міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо- чи відеозапису, що розповсюджуються у мережі інтернет, – додали в уряді.

Найімовірніше йдеться про злиті в мережу записи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.

На записах нібито Гончарук не найкращим чином відгукується про президента України. Це викликало обурення на засіданні фракції Слуга народу. Після цього з’явилися чутки про відставку прем’єра.

У законі України Про Кабінет Міністрів України ст. 5 п. 5 йдеться про те, що питання про відповідальність Кабміну не може розглядатися парламентом протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів України.

Згідно з цим законом, до 4 жовтня 2020 року Гончарука не можуть відправити у відставку.