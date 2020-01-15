Слуга народа собралась на заседание, а Гончарук – к Зеленскому

Народный депутат Ирина Верещук заявила, что фракция Слуга народа собралась на заседание.

Ни премьер-министр Алексей Гончарук, ни министры на заседание не приехали.

По словам Верещук, нардепы рассматривают законопроект О регламенте.

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Александр Дубинский также сообщил, что Гончарук не прибыл на заседание.

Он добавил, что премьер отправился в Офис Президента.

Ранее Верещук рассказывала, что 15 января на заседании фракции планируют обсудить зарплаты сотрудников Кабмина, рынок земли и игорный бизнес.

Некоторые источники уже начали писать о предстоящей отставке, в том числе и депутаты от Слуги народа.

Однако сами же нардепы проголосовали в свое время за иммунитет для премьера до 4 октября 2020 года. Тогда Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабмина ровно на год.