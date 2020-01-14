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Факты / Мир

Хорошо, что Иран признал свою вину в катастрофе самолета МАУ – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что доволен решением Ирана признать ответственность за авиакатастрофу в Тегеране.

По его словам, эта трагедия произошла из-за ужасной ошибке иранских военных и очень хорошо, что власти страны извинилась за это.

– Теперь важным является то, чтобы напряжение в регионе начало снижаться. Недавно я сам был там и могу сказать, что местные жители также не хотят военного конфликта между Ираном и Западом, – сказал Джонсон.

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Премьер-министр Великобритании считает Иран замечательной страной, которой нужно ориентироваться на свободный рынок и начать работать так, как на Западе.

К слову, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что к ошибке, из-за которой сбили самолет МАУ в Иране, привела общая напряженность в регионе.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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