Кабмін виділив по 200 тис. грн сім’ям загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд протягом тижня виплатить сім’ям загиблих українців по 200 тис. грн допомоги.
– Одноразова матеріальна допомога від держави з резервного фонду буде надана до отримання сім’ями всіх страхових виплат, – сказав він.
Гончарук додав, що уряд проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.
Читайте: Добре, що Іран визнав свою провину у катастрофі літака МАУ – Джонсон
– Для кожної сім’ї загиблого українця передбачені виплати в розмірі 250 тисяч СПЗ (Спеціальні права запозичення), що становить приблизно $345 тис., – сказав він.
Також Україна наполягає на компенсації від уряду Ірану через дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції.
Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що третина тіл загиблих в авіакатастрофі МАУ вже ідентифікували. Орієнтовно їх повернуть в Україну 20-21 січня.
Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.