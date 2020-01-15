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Факти / Україна

Кабмін виділив по 200 тис. грн сім’ям загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд протягом тижня виплатить сім’ям загиблих українців по 200 тис. грн допомоги.

– Одноразова матеріальна допомога від держави з резервного фонду буде надана до отримання сім’ями всіх страхових виплат, – сказав він.

Гончарук додав, що уряд проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.

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– Для кожної сім’ї загиблого українця передбачені виплати в розмірі 250 тисяч СПЗ (Спеціальні права запозичення), що становить приблизно $345 тис., – сказав він.

Також Україна наполягає на компенсації від уряду Ірану через дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що третина тіл загиблих в авіакатастрофі МАУ вже ідентифікували. Орієнтовно їх повернуть в Україну 20-21 січня.

Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

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