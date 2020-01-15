Жители Киева признались, кого хотят видеть мэром – социсследование

Рейтинг действующего мэра Виталия Кличко в начале 2020 года составляет 31%, второе место занимает бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, которого готовы поддержать почти 20% киевлян.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ОО Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ, которое провели с 8 по 11 января в столице Украины.

Рейтинг кандидатов без учета партии:

Виталий Кличко – 30,9%;

Андрей Пальчевский – 19,7%;

Сергей Притула – 9,9%;

Николай Томенко – 9,2%;

Александр Попов – 7%;

Александр Ткаченко – 6,4%;

Дмитрий Гордон – 4%;

Андрей Билецкий – 3,9%;

Борислав Береза – 2,9%;

Андрей Ильенко – 2,1%;

Владимир Бондаренко – 2,3%.

С учетом партийной поддержки в списке лидеров предвыборной гонки оказались:

Виталий Кличко (УДАР) – 30%;

Андрей Пальчевский (сам) – 16,4%;

Александр Ткаченко (СН) – 11,8%;

Сергей Притула (Голос) – 10,3%;

Николай Томенко (Рідна країна) – 6,1%;

Александр Попов (ОПЗЖ) – 6,1%;

Дмитрий Гордон (Сила и честь) – 4,3%;

Андрей Билецкий (Нацкорпус) – 3,8%;

Андрей Ильенко (Свобода) – 3,1%;

Владимир Бондаренко (Батькивщина) – 3%;

Борислав Береза (сам) – 2,7%.

21% опрошенных киевлян еще не определились со своим выбором. По сравнению с рейтингом, обнародованным в ноябре 2019 года, изменилась узнаваемость кандидатов. У телеведущего Андрея Пальчевского она выросла с 63% до 64,2%.

У действующего мэра Виталия Кличко упала с 96% до 94%. Узнаваемость других кандидатов также немного уменьшилась. Рост рейтинга Андрея Пальчевского связан в первую очередь с его медийной активностью, считают эксперты.

– Основная причина в том, что он выступает очень часто на общеукраинских телеканалах. Он медийно очень активный, – отметил эксперт Украинского института анализа и менеджемента политики Николай Спиридонов.

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С ноября 2019 года без учета партии рейтинг Андрея Пальчевского вырос более, чем на 5% (с 14,1% до 19,7%).

– Мы видим, что рейтинг Пальчевского вырос на 1%, а по критерию уровня узнаваемости он сейчас является рекордным. Если еще несколько месяцев назад имя Андрея Пальчевского было на слуху в 36,2% опрошенных, то сейчас показатели достигли цифры в 63,4%, – отмечает директор Центра общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ Юрий Лагутов.

Николай Спиридонов также прокомментировал шансы Виталия Кличко. Согласно результатам исследования, большинство респондентов (37,6%) негативно оценили работу действующего мэра и поставили ему “1” и “2” по пятибалльной шкале.

Политический консультант отметил, что Кличко считают “твердым двоечником”. Кроме того, любой человек надоедает избирателям за годы работы в политике. Социологическое исследование провели в Киеве. В его рамках опросили 1,5 тыс. граждан Украины старше 18 лет, которые проживают в столице.

К слову, мэры Киева и Бучи Виталий Кличко и Анатолий Федорук вошли в первую двадцатку рейтинга самых влиятельных людей Киевщины по итогам 2019 года.