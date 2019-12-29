Кличко и Федорук вошли в топ-20 самых влиятельных людей Киевщины

Мэры Киева и Бучи Виталий Кличко и Анатолий Федорук вошли в первую двадцатку рейтинга самых влиятельных людей Киевщины по итогам 2019 года.

Рейтинг сотни самых авторитетных и влиятельных людей региона представило издание Моя Киевщина. Мэров разделяет всего три ступени – столичный глава оказался на 11, бучанский – на 14 месте.

В первую тройку вошли министр внутренних дел Арсен Аваков и сразу за ним председатель Офиса президента Андрей Богдан. Отмечая заслуги мэров в топ-20, составители рейтинга сосредоточились не только на политической составляющей их деятельности. В частности, Кличко похвалили за стратегию над расширением границ Киева.

– Скоро площадь столицы может увеличиться почти на 3 тыс. га благодаря землям Киевщины, в частности части Броварского и Вышгородского районов, – говорится в пояснении.

Читайте: Это был тяжелый год: Кличко в TikTok спел песню Слепакова

Киевский городской голова сейчас сосредоточился над реализацией стратегии создания столичной агломерации. Относительно мэра Бучи, напоминают эксперты, то он глава Киевского регионального отделения Ассоциации городов Украины.

Также Федорук присоединился к созданной Виталием Кличко ассоциации Киевская агломерация, в которую входят представители 19 общин области. Должность мэра Анатолий Федорук занимает еще с 1998 года и работает над отстаиванием интересов общин.

– В сентябре 2018 года ему удалось создать Бучанскую ОТО, в состав которой вошли Блиставицкая, Гавриловская и Лубянская общины. Для этого Федоруку якобы пришлось отказаться от баллотирования в Верховную Раду, ведь по 96 округу он мог составить серьезную конкуренцию Ярославу Москаленко, – отмечает издание.

В прошлом году мэр Бучи Анатолий Федорук занимал 34 строчку рейтинга топ-100 самых влиятельных людей Киевщины. Виталий Кличко входил в первую пятерку.

К слову, 28 декабря Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост.