Мешканці Києва зізналися, кого хочуть бачити мером – соцдослідження

Рейтинг чинного мера Віталія Кличка на початку 2020 року складає 31%, друге місце займає бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський, якого готові підтримати майже 20% киян.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження ГО Центр суспільного розвитку ІНТЕР-АКЦІЯ, яке провели з 8 по 11 січня в столиці України.

Рейтинг кандидатів без урахування партії:

Віталій Кличко – 30,9%;

Андрій Пальчевський – 19,7%;

Сергій Притула – 9,9%;

Микола Томенко – 9,2%;

Олександр Попов – 7%;

Олександр Ткаченко – 6,4%;

Дмитро Гордон – 4%;

Андрій Білецький – 3,9%;

Борислав Береза – 2,9%;

Андрій Іллєнко – 2,1%;

Володимир Бондаренко – 2,3%.

З урахуванням партійної підтримки в списку лідерів передвиборної гонки опинилися:

Віталій Кличко (УДАР) – 30%;

Андрій Пальчевський (сам) – 16,4%;

Олександр Ткаченко (СН) – 11,8%;

Сергій Притула (Голос) – 10,3%;

Микола Томенко (Рідна країна) – 6,1%;

Олександр Попов (ОПЗЖ) – 6,1%;

Дмитро Гордон (Сила і честь) – 4,3%;

Андрій Білецький (Нацкорпус) – 3,8%;

Андрій Іллєнко (Свобода) – 3,1%;

Володимир Бондаренко (Батьківщина) – 3%;

Борислав Береза (сам) – 2,7%.

21% опитаних киян ще не визначилися зі своїм вибором. Порівняно з рейтингом, оприлюдненим у листопаді 2019 року, змінилася впізнаваність кандидатів. У телеведучого Андрія Пальчевського вона зросла з 63% до 64,2%. У чинного мера Віталія Кличка впала з 96% до 94%. Впізнаваність інших кандидатів також трохи зменшилася.

Зростання рейтингу Андрія Пальчевського пов’язане передусім з його медійною активністю, вважають експерти.

– Основна причина в тому, що він виступає дуже часто на загальноукраїнських телеканалах. Він медійно дуже активний, – зазначив експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов.

З листопада 2019 року рейтинг Андрія Пальчевського без врахування партії виріс на понад 5% (з 14,1% до 19,7%).

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– Ми бачимо, що рейтинг Пальчевського зріс на 1%, а за критерієм рівня впізнаваності він зараз є рекордним. Якщо ще кілька місяців тому ім’я Андрія Пальчевського було на слуху в 36,2% опитаних, то зараз показники сягнули цифри в 63,4%, – зазначає директор Центру суспільного розвитку ІНТЕР-АКЦІЯ Юрій Лагутов.

Микола Спірідонов також прокоментував шанси Віталія Кличка. Згідно з результатами дослідження, більшість респондентів (37,6%) негативно оцінили роботу чинного мера і поставили йому “1” і “2” за п’ятибальною шкалою. Політичний консультант зазначив, що Кличка вважають “твердим двієчником”.

Крім того, будь-яка людина набридає виборцям за роки роботи в політиці. Соціологічне дослідження провели у Києві. В його рамках було опитано 1,5 тис. громадян України старше 18 років, які проживають у столиці.

До слова, міські голови Києва та Бучі Віталій Кличко та Анатолій Федорук увійшли до першої двадцятки рейтингу найвпливовіших людей Київщини за підсумками 2019 року.