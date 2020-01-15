НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Дзензерского

На сайте Министерства внутренних дел опубликована информация о том, что НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата из фракции Народный фронт Дениса Дзензерского.

Там указано, что он скрывается от органов досудебного расследования. Исчез он 5 декабря 2019 года. При этом мера пресечения не применялась.

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Его разыскивают в связи с обвинением по ст.366-1 УКУ – Декларирование недостоверной информации.

По данным следствия, в 2015-2018 годах Дзензерский не задекларировал невыполненные финансовые обязательства перед банковскими учреждениями на сумму более 4,7 млрд грн.

С января 2017 детективы НАБУ ведут расследование приведенных фактов.

В ноябре 2019 года Дзензерскому объявлено о подозрении.

Фото: Денис Дзензерский