Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили нардепу VIIІ созыва Денису Дзензерскому о подозрении.

Нардепу VIIІ созыва сообщено о подозрении в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2018 годы.

Во время проведения следствия было установлено, что в течение 2015-2018 годов экс-нардеп с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен.

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С января 2017 года детективы НАБУ ведут расследование приведенных фактов.

По информации СМИ, речь идет об экс-анрдепе Денисе Дзензерском.

Денис Дзензерский занимал должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел по списку партии Народный фронт.

Денис Дзензерский.

Напомним, что 11 ноября НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО ВиЭйБи Банк.