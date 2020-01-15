НАБУ оголосило в розшук екс-нардепа Дзензерського

На сайті Міністерства внутрішніх справ опублікована інформація про те, що НАБУ оголосило в розшук колишнього народного депутата з фракції Народний фронт Дениса Дзензерського.

Там зазначено, що він переховується від органів досудового розслідування. Зник він 5 грудня 2019 року. При цьому запобіжний захід не застосовувся.

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Його розшукують у зв’язку з обвинуваченням за ст.366-1 ККУ – Декларування недостовірної інформації.

За даними слідства, у 2015-2018 роках Дзензерський не задекларував невиконаны фінансові зобов’язання перед банківськими установами на суму понад 4,7 млрд грн.

З січня 2017 року детективи НАБУ ведуть розслідування наведених фактів.

У листопаді 2019 року Дзензерському оголошено про підозру.

Фото: Денис Дзензерський