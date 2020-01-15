Слуга народу зібралася на засідання, а Гончарук – до Зеленського

Народний депутат Ірина Верещук заявила, що фракція Слуга народу зібралась на засідання.

Ні прем’єр-міністр Олексій Гончарук, ні міністри на засідання не приїхали.

За словами Верещук, нардепи розглядають законопроект Про регламент.

Олександр Дубінський також повідомив, що Гончарук не прибув на засідання.

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Він додав, що прем’єр вирушив в Офіс Президента.

Раніше Верещук розповідала, що 15 січня на засіданні фракції планують обговорити зарплати співробітників Кабміну, ринок землі та гральний бізнес.

Деякі джерела вже почали писати про нібито майбутню відставку прем’єра, зокрема й депутати від Слуги народу.

Проте самі ж нардепи проголосували свого часу за імунітет для прем’єра до 4 жовтня 2020 року. Тоді Верховна Рада схвалила програму діяльності Кабміну рівно на рік.