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Факты / Украина

Авиакатастрофа МАУ в Иране: идентифицировали тела всех погибших украинцев

В Иране специалисты закончили идентификацию тел погибших в сбитом самолете МАУ украинцев. Эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан. Сейчас проводится подготовка для их дальнейшей передачи в Украину.

По предварительной информации, тела погибших планируют вернуть в Киев до 19 января.

Читайте: Катастрофу МАУ в Иране будут расследовать несколько лет – МИД Канады

Также ранее стало известно о телефонном разговоре между главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи и министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Глава иранского МИД сообщил о готовности вернуть тела украинцев и привлечь Украину к расшифровке черных ящиков сбитого Boeing.

Со своей стороны, Кабмин выделил по 200 тыс. грн семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране.

Источник: МВД

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