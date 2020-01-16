Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ідентифікували тіла всіх загиблих українців

В Ірані спеціалісти закінчили ідентифікацію тіл загиблих у збитому літаку МАУ українців. Експерти МВС, які перебувають в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих громадян. Зараз проводиться підготовка для їхньої подальшої передачі до України.

За попередньою інформацією, тіла загиблих планують повернути в Київ до 19 січня.

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Також раніше стало відомо про телефонну розмову між головою МЗС Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом та міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

Очільник іранського МЗС повідомив про готовність повернути тіла українців та залучити Україну до розшифрування чорних ящиків збитого Boeing.

Зі свого боку, Кабмін виділив по 200 тис. грн сім’ям загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані.