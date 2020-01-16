Національна поліція України порушила кримінальну справу за фактом можливого незаконного стеження за колишнім послом США Марі Йованович.

Справу порушено за такими пунктами:

ч. 2 ст. 163 Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції;

ч. 1 ст. 182 Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя.

Україна очікує від Сполучених Штатів Америки реакції на звернення та розраховує на співробітництво.

Приводом для порушення справи стали свідчення українського бізнесмена Лева Парнаса в США у рамках справи щодо імпічменту Дональда Трампа.

Читайте: Скрізь усе погано: Трамп про виступ Йованович на слуханнях щодо імпічменту







Поліція відкрила справу про можливе стеження за Йованович / 2 фотографии

Нагадаємо, МВС взяли до відома матеріали, опубліковані 14 січня, слідчими Палати представників Конгресу США про можливе незаконне стеження на території України за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Комітет опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції Йованович за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання у роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.