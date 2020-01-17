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Факты / Украина

Строительство метро в Киеве: прокуратура расследует хищение средств

Суд наложил арест на банковские счета Киевметростроя и его подразделений.

В связи с расследованием дела о хищении во время строительства участка Сырецко-Печерской линии метро от станции Сырец на жилмассив Виноградарь следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства с банковских счетов ПАО Киевметрострой.

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Офис генпрокурора обратится в суд с ходатайством о передаче средств в Агентство по розыску и менеджментов активов.

Предусмотрена возможность выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Ранее Факты ICTV писали, что срок запуска метро на Виноградарь в Киеве снова перенесли.

Источник: Офис генпрокурора

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