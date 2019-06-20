В сети появились уникальные кадры со стройки метро на Виноградарь, сделанные на глубине 44 метров.
Метро на Виноградарь в Киеве продолжают активно строить и публикуют фото и видео процесса.
В подземную шахту возле станции метро Сырец опустили специальное оборудование. С его помощью будет вырыт тоннель в сторону станции Мостицкая, которая появится первой.
Строители уже заливают ее фундамент.
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Также работники укрепляют грунт на перегоне между будущими станциями Мостицкой и Проспектом Правды.
В июле здесь построят двухъярусные тоннели, по которым поезда будут ходить один над другим.
К слову, станции обещают сдать в 2021 году.
Метро на Виноградарь: уникальные кадры со стройки под землей / 12 фотографий
Напомним, новые станции метро Мостицкая и Проспект Правды в микрорайоне Виноградарь откроют в декабре 2021 года.
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