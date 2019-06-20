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Факты / Украина

Метро на Виноградарь: уникальные кадры со стройки под землей

В сети появились уникальные кадры со стройки метро на Виноградарь, сделанные на глубине 44 метров.

метро на виноградарь

Метро на Виноградарь в Киеве продолжают активно строить и публикуют фото и видео процесса.

В подземную шахту возле станции метро Сырец опустили специальное оборудование. С его помощью будет вырыт тоннель в сторону станции Мостицкая, которая появится первой.

Строители уже заливают ее фундамент.

Читайте: Работы идут по графику: видео строительства метро на Виноградарь

Также работники укрепляют грунт на перегоне между будущими станциями Мостицкой и Проспектом Правды.

В июле здесь построят двухъярусные тоннели, по которым поезда будут ходить один над другим.

К слову, станции обещают сдать в 2021 году.

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Метро на Виноградарь: уникальные кадры со стройки под землей / 12 фотографий

Напомним, новые станции метро Мостицкая и Проспект Правды в микрорайоне Виноградарь откроют в декабре 2021 года.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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