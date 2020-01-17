Будівництво метро в Києві: прокуратура розслідує розкрадання коштів

Суд наклав арешт на банківські рахунки Київметробуду і його підрозділів.

У зв’язку з розслідуванням справи про розкрадання під час будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції Сирець на житловий масив Виноградар слідчий суддя Печерського районного суду Києва наклав арешт на грошові кошти з банківських рахунків ПАТ Київметробуд.

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Офіс генпрокурора звернеться до суду з клопотанням щодо передання коштів в Агентство з розшуку і менеджментів активів.

Передбачена можливість виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

Раніше Факти ICTV писали, що строк запуску метро на Виноградар у Києві знову перенесли.