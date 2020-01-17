ГАСИ могут ликвидировать из-за коррупционных схем в строительстве – Гончарук

Для уничтожения коррупционных схем в Государственной архитектурно-строительной инспекции ее могут даже ликвидировать в таком виде, в каком она сейчас есть. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Украине нужна современная конкурентная строительная отрасль как один из драйверов экономики.

Он отметил, что в 2019 году вклад в ВВП от строительной отрасли составил 2,5%. Поэтому правительство хочет достичь среднеевропейского уровня в 6%. Это поможет значительно ускорить темпы роста экономики.

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Он напомнил, что в декабре запустили Е-кабинет застройщика, который работает для объектов класса последствий СС1. Сейчас на очереди – СС2 и СС3, чтобы все разрешения на строительство можно было подавать онлайн.

– Больше ни один чиновник не сможет “кошмарить” застройщика взятками и надуманными отказами. Правительство сделает все для стимулирования отрасли – дерегуляция, открытость и наполненность кадастров, государственные программы для увеличения спроса на жилье (для ветеранов, ВПО, молодежи, детей-сирот), доступная ипотека 11-12%, которую ожидаем уже в этом году, – сообщил Алексей Гончарук.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Украине создадут единую онлайн-систему в сфере строительства.