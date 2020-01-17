ДАБІ можуть ліквідувати через корупційні схеми у будівництві – Гончарук

Для знищення корупційних схем у Державній архітектурно-будівельній інспекції її можуть навіть ліквідувати у такому вигляді, в якому вона наразі є. За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, Україні потрібна сучасна конкурентна будівельна галузь як один із драйверів економіки.

Він зазначив, що у 2019 році внесок у ВВП від будівельної галузі склав 2,5%. Тому уряд хоче досягти середньоєвропейського рівня у 6%. Це допоможе значно пришвидшити темпи зростання економіки.

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Він нагадав, що в грудні запустили Е-кабінет забудовника, який працює для об’єктів класу наслідків СС1. Зараз на черзі — СС2 і СС3, щоб усі дозволи на будівництво можна було подавати онлайн.

– Більше жоден чиновник не зможе “кошмарити” забудовника хабарями та надуманими відмовами. Уряд зробить усе для стимулювання галузі – дерегуляція, відкритість і наповненість кадастрів, державні програми для збільшення попиту на житло (для ветеранів, ВПО, молоді, дітей-сиріт), доступна іпотека 11-12%, на яку очікуємо вже цього року, – повідомив Олексій Гончарук.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні створять єдину онлайн-систему у сфері будівництва.