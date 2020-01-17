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Факты / Украина

Профильный комитет Рады рекомендует удовлетворить заявление Бабак об отставке

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту удовлетворить заявление об увольнении министра развития громад и территорий Алены Бабак.

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Решение поддержали члены комитета на его заседании, рассмотрев представление премьер-министра Алексея Гончарука.

На заседании комитета отметили, что Бабак увольняется по собственному желанию. Сама министр на заседании комитета не присутствовала.

Напомним, 16 января министр развития громад и территорий Алена Бабак написала заявление об отставке по собственному желанию. Вероятнее всего ее заменит глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Денис Шмыгаль.

Источник: Интерфакс-Украина

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