Профільний комітет Ради рекомендує задовольнити заяву Бабак про відставку

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту задовольнити заяву про звільнення міністра розвитку громад і територій Олени Бабак.

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Рішення підтримали члени комітету на його засіданні, розглянувши подання прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

На засіданні комітету зазначили, що Бабак звільняється за власним бажанням. Сама міністр на засіданні комітету не була присутня.

Нагадаємо, 16 січня міністр розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про відставку за власним бажанням. Найімовірніше її замінить глава Івано-Франківської обласної державної адміністрації Денис Шмигаль.