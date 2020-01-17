Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьера – министра развития общин и территорий.

Перед этим Комитет рекомендовал парламенту удовлетворить заявление об увольнении Елены Бабак.

На заседании отметили, что Бабак увольняется по собственному желанию. Сама министр на нем не присутствовала.

Напомним, председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля называли главным претендентом на эту должность.

Ранее Факты ICTV рассказывали подробно о претенденте на должность министра развития громад и территорий в биографии Дениса Шмигаля.