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Факты / Украина / Политика

Шмыгаля рекомендовано назначить вице-премьером: решение комитета Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьера – министра развития общин и территорий.

Перед этим Комитет рекомендовал парламенту удовлетворить заявление об увольнении Елены Бабак.

На заседании отметили, что Бабак увольняется по собственному желанию. Сама министр на нем не присутствовала.

Напомним, председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля называли главным претендентом на эту должность.

Ранее Факты ICTV рассказывали подробно о претенденте на должность министра развития громад и территорий в биографии Дениса Шмигаля.

Источник: Интерфакс-Украина

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