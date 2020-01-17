Шмигаля рекомендовано призначити віце-прем’єром: рішення комітету Ради

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту призначити Дениса Шмигаля на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку громад та територій.

Перед цим Комітет рекомендував парламенту задовольнити заяву про звільнення Олени Бабак.

Нагадаємо, голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаль називали головним претендентом на цю посаду.

Раніше Факти ICTV розповідали детально про претендента на посаду міністра розвитку громад і територій у біографії Дениса Шмигаля.