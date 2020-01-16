Председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля называют вероятным кандидатом на пост вице-премьера.

Напомним, указ №574/2019 о его назначении был опубликован 1 августа на официальном сайте президента. А уже 2 августа 2019 Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил Дениса Шмыгаля.

– Хочу представить нашего нового человека, это очень мощный менеджер, – заявил тогда Зеленский.

Биография Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль родился и учился во Львове. Сейчас ему 44 года.

Он закончил национальный университет Львовская политехника. Шмигаль – кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

Также стажировался и учился за рубежом, в Германии по программе подготовки менеджеров, по программе министерства экономики и энергетики Германии.

В 2000-х годах занимался бизнесом. В 2009 году стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской обласной государственной администрации.

После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы.

В январе 2018 года Денис Шмигаль стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС.

Декларация Дениса Шмигаля

Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмигаль заработал 3,5 миллиона гривен. Семья тогда держала наличными $115 тысяч.

Жена Шмигаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове.

Фото: Денис Шмигаль