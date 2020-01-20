Депутаты поедут на форум в Давосе за свой счет – Разумков

Делегация украинских депутатов едет на Всемирный экономический форум в Давос не за государственные средства. Свою поездку каждый из них оплачивает самостоятельно.

Эту информацию в эфире Свободы слова на ICTV подтвердил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

– Я, как председатель Верховной Рады, их не отправлял. Мы стараемся отправлять в командировку очень осторожно. Это исключительно НАТО, ПАСЕ. Все командировки в 99% происходят не за счет государственного бюджета Украины. Поэтому поездка в Давос не будет стоить украинским гражданам ни одной гривны, – заверил Разумков.

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Напомним, ранее Факты ICTV писали, что более 20 народных депутатов Украины едут на Всемирный экономический форум в Давосе. В частности, от фракции Слуга народа это 17 нардепов. Также свое участие подтвердили депутаты от фракции Голос.

Форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представители 118 стран.