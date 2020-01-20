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Факти / Україна / Політика

Депутати поїдуть на форум у Давосі за свій рахунок – Разумков

Делегація українських депутатів їде на Всесвітній економічний форум у Давос не за державні кошти. Свою поїздку кожен з них оплачує самостійно.

Цю інформацію в ефірі Свободи слова на ICTV підтвердив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

– Я, як голова Верховної Ради, їх не відправляв. Ми намагаємося відправляти у відрядження дуже обережно. Це виключно НАТО, ПАРЄ. Всі відрядження у 99% відбуваються не за рахунок державного бюджету України. Тому поїздка в Давос не коштуватиме українським громадянам жодної гривні, – запевнив Разумков.

Читайте: Зеленський поїде на Всесвітній економічний форум в Давосі

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що більше 20 народних депутатів України їдуть на Всесвітній економічний форум в Давосі. Зокрема, від фракції Слуга народу це 17 нардепів. Також свою участь підтвердили депутати від фракції Голос.

Форум у Давосі пройде 21-24 січня. У ньому візьмуть участь представники 118 країн.

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