На економічний форум у Давосі поїдуть понад 20 українських нардепів

Більше 20 народних депутатів України їдуть на Всесвітній економічний форум в Давосі (Швейцарія).

Від фракції Слуга народу поїде на форум 17 нардепів.

– 17 народних депутатів з фракції Слуга народу візьмуть участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, – повідомили в прес-службі фракції.

У Давос на форум їдуть глава фракції Давид Арахамія, його перший заступник Олександр Корнієнко, заступник голови фракції Євгенія Кравчук, депутати Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитро Наталуха, Марина Бардіна, Роксолана Підласий, Юлія Овчиннікова й інші.

Читайте: Форум у Давосі назвав головні загрози для світової економіки

Як розповіли у Голосі, на Давоський економічний форум їдуть і депутати однойменної фракції

– Я не знаю повного списку. Але я знаю, що туди летять Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, Юлія Клименко, Леся Василенко та Ярослав Железняк. Це все, про кого я знаю.

Але я не думаю, що хтось приховує свою участь в Давосі, – розповів представник партії.