Новосад рассказала, устраивает ли ее зарплата в Министерстве образования

20 января Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что в целом ей хватает заработной платы, чтобы нормально жить. Но в условиях, когда она должна думать о будущем, этого не достаточно.

– Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн. Это на 10 тыс. грн меньше, чем я получала на своей предыдущей должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это как человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно, этого не хватит, – сообщила Новосад.

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В частности, министр много тратит на содержание своего офиса.

– Сейчас у меня нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна получать конкурентную зарплату, – заявила министр.

Недавно Факты ICTV писали о том, что правительство обнародовало зарплаты министров. Так, в декабре 2019 года Анна Новосад получила 138 тыс. 412 грн, в том числе 42 тыс. 412 грн надбавки и 96 тыс. грн премии.