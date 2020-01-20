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Факты / Украина / Общество

Учителя русскоязычных школ пройдут курсы украинского – Новосад

Мнистр образования и науки Украины Анна Новосад рассказала, что учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания.

Сначала состоится адаптационный период для учеников, а по результатам первого года можно сделать выводы и откорректировать учебные программы.

– Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и на подтянули свою терминологию.

Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка, – подчеркнула она.

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Новосад уточнила, что родной язык и литература будут преподаваться на на русском.

К слову, Верховная Рада 18 декабря приняла законопроект об усовершенствовании системы высшего образования в Украине и приближении ее к стандартам ЕС.

Источник: Интерфакс-Украина

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