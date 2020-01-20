Новосад розповіла, чи влаштовує її зарплата в Міністерстві освіти

20 січня міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявила, що в цілому їй вистачає заробітної плати, щоб нормально жити. Але в умовах, коли вона повинна думати про майбутнє, цього не достатньо.

– Зараз моя зарплата на руки в середньому становить 36 тис. грн. Це на 10 тис. грн менше, ніж я мала на своїй попередній посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка повинна думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсії, то безперечно цього не вистачить, – повідомила Новосад.

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Зокрема, міністр багато витрачає на утримання свого офісу.

– Зараз у мене немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я не зможу її утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось буде утримувати мене, я повинна мати конкурентну зарплату, – заявила міністр.

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що уряд оприлюднив зарплати міністрів. Так, в грудні 2019 року Ганна Новосад отримала 138 тис. 412 грн, в тому числі 42 тис. 412 грн надбавки і 96 тис. грн премії.