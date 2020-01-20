Сайдик не исключает замораживания конфликта на Донбассе, как в Приднестровье

Мартин Сайдик не исключает, что конфликт на Донбассе будет заморожен до состояния Приднестровского, а на переговоры по его урегулированию уйдут десятки лет.

– Не исключаю, – сказал бывший представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе, отвечая на вопрос.

Более того, по его мнению, в некоторых аспектах это уже наблюдается.

– Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье. А в нашем конфликте есть люди, которые пользуются соглашением Украины с ЕС о безвизовом режиме. Они сохранили украинские паспорта именно поэтому. В этом аспекте уже сейчас есть определенное сходство с Приднестровьем, – объяснил он.

В то же время, по его словам, ни Украине, ни России не полезна так называемая приднестровизация Донбасса.

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– Здесь территория намного больше и больше населения – уже сейчас поддержание этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это? – отметил Сайдик.

Ранее Мартин Сайдик заявил, что Россия, вопреки ее заявлениям, является стороной конфликта на Донбассе.

Источник: КоммерсантЪ