Сайдік не відкидає заморожування конфлікту на Донбасі, як у Придністров’ї

Мартін Сайдік не відкидає можливості, що конфлікт на Донбасі буде заморожений до стану Придністровського, а на переговори щодо його вирішення підуть десятки років.

– Не відкидаю, – сказав колишній представник чинного голови ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі, відповідаючи на питання.

Більш того, на його думку, в деяких аспектах це вже спостерігається.

– Придністров’я користується тим, що вважається частиною Молдови. І всі переваги торгівлі з ЄС поширюються і на Придністров’я. А в нашому конфлікті є люди, які користуються угодою України з ЄС про безвізовий режим. Вони зберегли українські паспорти саме тому. В цьому аспекті вже зараз є певна схожість з Придністров’ям, – пояснив він.

Водночас, за його словами, ні Україні, ні Росії не корисна так звана приднестровізація Донбасу.

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– Тут територія набагато більша і більше населення – вже зараз підтримка цієї території вартує великих грошей. Але колись все ж треба буде вкласти туди великі гроші, відновити промисловість, шахти. Чи готова Росія на це? – зазначив Сайдік.

Раніше Мартін Сайдік заявив, що Росія, всупереч її заявам, є стороною конфлікту на Донбасі.

Джерело: КоммерсантЪ