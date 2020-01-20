Война на Донбассе: Сайдик объяснил, кто является сторонами конфликта

Представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик объяснил, что Украина и Россия являются сторонами конфликта на Донбассе.

– Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (бывший глава миссии ОБСЕ в контактной группе – Ред.), Леонида Кучмы (второй президент Украины – Ред.) и Михаила Зурабова (бывший посол РФ в Украине – Ред.). Затем пропущено расстояние, и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху, – заявил он.

По его словам, попытки России считать себя посредником неуместны, потому что она не выполняет эти функции.

Читайте: Сайдик не смог сказать, кому принадлежит Крым

– Возьмем последний закон так называемой ЛНР о так называемой границе: о том, что государственная граница – это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с Минскими соглашениями, в которых говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует Минским соглашениям? Нет! Где голос России? Если кто-то посредник, то он должен действовать в качестве посредника. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а односторонний игрок, – подытожил он.

К слову, Трехсторонняя контактная группа по результатам заседания 16 января отметила взаимные шаги Украины и РФ в рамках выполнения договоренностей лидеров стран нормандской четверки по обмену пленными 29 декабря 2019 года.