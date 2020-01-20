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Факти / Україна / Суспільство

Вчителі російськомовних шкіл пройдуть курси української – Новосад

Мністр освіти і науки України Ганна Новосад розповіла, що вчителі російськомовних шкіл пройдуть курси підвищення кваліфікації в рамках підготовки до переходу на українську мову викладання.

Спочатку відбудеться адаптаційний період для учнів, а за результатами першого року можна зробити висновки і відкоригувати навчальні програми.

– Нам зараз насправді важливіше підготувати вчителів, щоб вони були готові викладати державною мовою і підтягнули свою термінологію.

Для них ми будемо робити окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для того, щоб вони покращили свої знання мови, – підкреслила вона.

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Новосад уточнила, що рідна мова і література будуть викладатися російською.

До слова, Верховна Рада 18 грудня ухвалила законопроект щодо вдосконалення ситеми вищої освіти в Україні та наближення її до стандартів ЄС.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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