Рада изменила закон о высшем образовании: что ждет вузы и студентов

Верховная Рада 18 декабря приняла законопроект об усовершенствовании системы высшего образования в Украине и приближенит ее к стандартам ЕС.

За соответствующие изменения в сфере высшего образования во втором чтении проголосовал 321 народный депутат.

– Закон вносит точечные изменения сразу в нескольких важных направлениях. Среди них – требования к руководителям высших учебных заведений, лицензирование, дуальное образование, междисциплинарность и соблюдение академической добродетели, – пояснили в МОН.

Читайте: Нужно ли получать высшее образование: плюсы и минусы диплома

Важные изменения:

Со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, будут подписаны контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки.

Лицензирование вузов будет происходить в режиме онлайн через электронные базы, что сделает процесс прозрачным.

Отмена лицензирования для почти 100 специальностей. Это касается так называемых регулируемых профессий – специальности, которые предусматривают особенно ответственную работу, например, юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное.

Отказ от дипломов государственного образца и выдача документов о высшем образовании по образцу, утвержденному собственным ученым советом. Однако выдавать их заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованными НАЗЯВО, иностранными или независимыми украинскими аккредитационными агентствами.

Выявление плагиата в работах студентов может стать основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.

Заключение договоров с поступающими, которых засчитывать как на контракт, так и на бюджет.

Во время вступительной кампании вузы смогут вводить распространенный на Западе инструмент отбора – мотивационные письма. По ними поступающие смогут получить дополнительные баллы при конкурсном отборе.

Ранее Факты ICTV писали о топ-3 наиболее оплачиваемых рабочих профессиях.