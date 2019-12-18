PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Рада изменила закон о высшем образовании: что ждет вузы и студентов

Верховная Рада 18 декабря приняла законопроект об усовершенствовании системы высшего образования в Украине и приближенит ее к стандартам ЕС.

Высшее образование

За соответствующие изменения в сфере высшего образования во втором чтении проголосовал 321 народный депутат.

– Закон вносит точечные изменения сразу в нескольких важных направлениях. Среди них – требования к руководителям высших учебных заведений, лицензирование, дуальное образование, междисциплинарность и соблюдение академической добродетели, – пояснили в МОН.

ЧитайтеНужно ли получать высшее образование: плюсы и минусы диплома

Важные изменения:

  • Со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, будут подписаны контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки.
  • Лицензирование вузов будет происходить в режиме онлайн через электронные базы, что сделает процесс прозрачным.
  • Отмена лицензирования для почти 100 специальностей. Это касается так называемых регулируемых профессий – специальности, которые предусматривают особенно ответственную работу, например, юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное.
  • Отказ от дипломов государственного образца и выдача документов о высшем образовании по образцу, утвержденному собственным ученым советом. Однако выдавать их заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованными НАЗЯВО, иностранными или независимыми украинскими аккредитационными агентствами.
  • Выявление плагиата в работах студентов может стать основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.
  • Заключение договоров с поступающими, которых засчитывать как на контракт, так и на бюджет.
  • Во время вступительной кампании вузы смогут вводить распространенный на Западе инструмент отбора – мотивационные письма. По ними поступающие смогут получить дополнительные баллы при конкурсном отборе.

Рада змінила закон про вищу освіту

Ранее Факты ICTV писали о топ-3 наиболее оплачиваемых рабочих профессиях.

Источник: Минобразования

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пороговые баллы на бюджет и ВНО: условия поступления в вузы в 2020 году
Пороговые баллы на бюджет и ВНО: условия поступления в вузы в 2020 году
Уровень знаний украинских учеников ниже среднего в мире – PISA
Уровень знаний украинских учеников ниже среднего в мире – PISA
Основанная 440 лет назад Острожская академия отмечает 25 лет возрождения
Основанная 440 лет назад Острожская академия отмечает 25 лет возрождения
Образование в США: главная особенность университетов и как учатся студенты
Образование в США: главная особенность университетов и как учатся студенты
Володимир Зеленський
Студентам разрешат менять профессию в течение обучения – Зеленский
День студента 2019
День студента 2019: лучшие поздравления
Рада приняла в первом чтении закон об изменениях в сфере высшего образования
Рада приняла в первом чтении закон об изменениях в сфере высшего образования
В Украине нехватка опытных инженеров: выпускники вузов не готовы к работе
В Украине нехватка опытных инженеров: выпускники вузов не готовы к работе
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка