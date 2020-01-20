Війна на Донбасі: Сайдік пояснив, хто є сторонами конфлікту

Представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік пояснив, що Україна і Росія є сторонами конфлікту на Донбасі.

– Якщо подивитеся на Мінські угоди, на те, як вони підписані в оригіналі, ви побачите підписи Хайді Тальявіні (колишній глава місії ОБСЄ в контактній групі – Ред.), Леоніда Кучми (другий президент України – Ред.) і Михайла Зурабова (колишній посол РФ в Україні – Ред.). Потім пропущено відстань, і є Захарченко і Плотницький. Чому нагорі Україна і Росія? Вони хіба не сторони конфлікту? Саме тому вони стоять нагорі, – заявив він.

За його словами, спроби Росії вважати себе посередником недоречні, тому що вона не виконує ці функції.

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– Візьмемо останній закон так званої ЛНР про так званий кордон: про те, що державний кордон – це вся область. Чи вважає Росія, що це сумісно з Мінськими угодами, в яких йдеться про деякі райони Донецької та Луганської областей? Де тут посередництво Росії? Це хіба відповідає Мінським угодам? Ні! Де голос Росії? Якщо хтось посередник, то він повинен діяти в якості посередника. А якщо посередник на одній стороні, то він не посередник, а односторонній гравець, – підсумував він.

До слова, Тристороння контактна група за результатами засідання 16 січня відзначила взаємні кроки України і РФ в рамках виконання домовленостей лідерів країн нормандської четвірки щодо обміну полоненими 29 грудня 2019 року.