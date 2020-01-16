Украина в ТКГ настаивает на повторной верификации отведенных вооружений

Трехсторонняя контактная группа по результатам заседания 16 января отметила взаимные шаги Украины и РФ в рамках выполнения договоренностей лидеров стран нормандской четверки по обмену пленными 29 декабря 2019 года.

В то же время украинская сторона отмечает, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной – продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые.

– Именно решение проблем безопасности – главное в повестке дня. Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения, – сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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По ее словам, Украина также предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы для обеспечения действенного мониторинга на российско-украинской границе и верификации со стороны ОБСЕ.

В подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генштабом ВСУ.

Факты ICTV ранее писали о том, что Украина готовит новые списки для обмена пленными.

Источник: Дарка Оліфер