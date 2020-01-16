PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украина в ТКГ настаивает на повторной верификации отведенных вооружений

Трехсторонняя контактная группа по результатам заседания 16 января отметила взаимные шаги Украины и РФ в рамках выполнения договоренностей лидеров стран нормандской четверки по обмену пленными 29 декабря 2019 года.

В то же время украинская сторона отмечает, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной – продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые.

– Именно решение проблем безопасности – главное в повестке дня. Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения, – сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Читайте: Кучма обсудил нормандский саммит с заместителем генсекретаря ООН

По ее словам, Украина также предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы для обеспечения действенного мониторинга на российско-украинской границе и верификации со стороны ОБСЕ.

В подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генштабом ВСУ.

Факты ICTV ранее писали о том, что Украина готовит новые списки для обмена пленными.

Источник: Дарка Оліфер

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка