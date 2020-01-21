Берегиня: характеристики первого украинского военного квадрокоптера

В Украине представили первый военный квадрокоптер производства предприятия Меридиан им. Королева, входящего в состав государственного концерна Укроборонпром.

Руководителем проекта разработки летательного аппарата стал 23-летний работник завода Максим Шеремет, аспирант КПИ им. Сикорского.

Рама квадрокоптера Берегиня, который весит 2 кг, напечатана из карбона при помощи 3D-принтера. Это добавляет аппарату мобильности для эффективного выполнения разведывательных целей.

Полное развертывание комплекса занимает две минуты, а замена аккумулятора осуществляется менее чем за одну минуту.

Беспилотник набирает высоту 100 метров за три секунды. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме ним можно управлять без ограничений.

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Наблюдение с беспилотника происходит благодаря двум камерам (цифровой и аналоговой). Изображение с квадрокоптера передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

Берегиня имеет защищенные каналы связи, что позволяет обезопасить пилота от обнаружения специализированным оборудованием.

Заместитель гендиректора по бронетанковой, радиолокационной и спецтехники Укроборонпрома Игорь Фоменко выразил надежду, что через несколько месяцев квадрокоптеры поступят на вооружение Вооруженных сил Украины.