Берегиня: характеристики першого українського військового квадрокоптера

В Україні представили перший військовий квадрокоптер виробництва підприємства Меридіан ім. Корольова, що входить до складу державного концерну Укроборонпром.

Керівником проекту розробки літального апарату став 23-річний працівник заводу Максим Шеремет, аспірант КПІ ім. Сікорського.

Рама квадрокоптера Берегиня, який важить 2 кг, надрукована із карбону за допомогою 3D-принтера. Це додає апарату мобільності для ефективного виконання розвідувальних цілей.

Повне розгортання комплексу займає дві хвилини, а заміна акумулятора здійснюється менше, ніж за одну хвилину.

Безпілотник набирає висоту 100 метрів за три секунди. За швидкості вітру 20 м/с (тропічний шторм) в ручному режимі ним можна керувати без обмежень.

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Спостереження з безпілотника відбувається завдяки двом камерам (цифровій та аналоговій). Зображення із квадрокоптера передається не тільки пілоту, але й на наземну станцію.

Берегиня має захищені канали зв’язку, що убезпечує пілота від виявлення спеціалізованим обладнанням.

Заступник гендиректора з бронетанкової, радіолокаційної та спецтехніки Укроборонпрому Ігор Фоменко висловив сподівання, що через кілька місяців квадрокоптери надійдуть на озброєння Збройних сил України.