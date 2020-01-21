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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Конкурентные, но справедливые: Гончарук поручил пересмотреть зарплаты чиновников

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Минэкономики пересмотреть политику оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов госпредприятий.

– Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой, – заявил он.

Глава Кабмина также сообщил, что непрофильные активы госкомпаний отдадут в частный сектор.

Под продажу подпадут конюшни, свинофермы и другие активы, которые не приносят прибыли и плодят коррупцию, добавил Алексей Гончарук.

Также он поручил Минэкономики завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.

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Кроме того, глава Кабмина ожидает от Фонда госимущества продажи частным инвесторам убыточных и нестратегических объектов для страны.

К слову, Гончарук поручил провести прозрачную приватизацию более 300 объектов в 2020 году.

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