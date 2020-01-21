Конкурентні, але справедливі: Гончарук доручив переглянути зарплати чиновників

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Мінекономіки переглянути політику оплати праці топ-менеджерів і наглядових рад держпідприємств.

– Оплата праці має бути конкурентною і водночас справедливою, – заявив він.

Голова Кабміну також повідомив, що непрофільні активи держкомпаній віддадуть у приватний сектор.

Під продаж підпадуть конюшні, свиноферми та інші активи, які не приносять прибутку та плодять корупцію, додав Олексій Гончарук.

Також він доручив Мінекономіки завершити роботу і фіналізувати пропозиції щодо підготовки державних замовлень на підприємства.

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Крім того, голова Кабміну очікує від Фонду держмайна продажу приватним інвесторам збиткових та нестратегічних об’єктів для країни.

До слова, Гончарук доручив провести прозору приватизацію понад 300 об’єктів у 2020 році.