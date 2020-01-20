Арахамия и Тимошенко поспорили в прямом эфире из-за зарплат чиновников

Народные депутаты от Слуги народа и Батькивщина Давид Арахамия и Юлия Тимошенко поспорили в прямом эфире Свободы слова на ICTV на тему зарплат членов наблюдательного совета Укроборонпрома и главы Укрпочты.

Арахамия заявил, что информация Тимошенко о том, что членам наблюдательного совета Укроборонпрома платят 300-400 тыс. грн. является фейком.

– Все пять членов работают без зарплаты, – сказал он.

На это Тимошенко попросила Арахамию назвать зарплату Мустафы Найема как члена наблюдательного совета.

– Он не член наблюдательного совета Укроборонпрома, он заместитель, имеет какую-то зарплату, я не знаю какую, – ответил председатель фракции партии Слуга народа.

После этого Арахамия заявил, что информация о том, что глава Укрпочты получает 2 млн грн – фейк.

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– Я говорила, что 1 млн 800 тыс. грн, – вмешалась Тимошенко. На ее просьбу к Арахамии назвать зарплату главы Укрпочты он ответил:

– Я не знаю. Гарантирую, что меньше 1 млн грн. Готов извиниться, если там зарплата действительно 1 млн 800 тыс. грн.

К слову, заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем раскрыл, сколько денег получил в декабре.