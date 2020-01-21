Есть смысл уменьшать: Загороднюк поддерживает сокращение срока службы

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что в Украине необходимо сократить срок призыва в армию и привлекать к службе по контракту.

– Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическим центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, не должна оставаться, потому что это не работает, – сказал он.

Загороднюк отметил, что срочная служба не имеет значительного влияния на способности ВСУ.

По его словам, в Украине сейчас около 10% срочной службы и они не выполняют задач в зоне проведения операции Объединенных сил.

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Министр считает, что если уменьшить срок службы в армии и ввести качественную подготовку солдат, тогда гораздо больше из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе.

– Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях – но не в зоне ООС, – где они получат опыт, – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет.