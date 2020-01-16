Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет.

Указ №13/2020 опубликован на сайте президента.

Сроки проведения призывной кампании на срочную военную службу, согласно указу президента, установлены следующие:

весенний призыв – в апреле – июне 2020 года;

– в апреле – июне 2020 года; осенний призыв – в октябре – декабре 2020 года.

Зеленский поручил Кабмину определить численность граждан Украины, подлежащих призыву, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Также Кабмину, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призывов.

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В указе говорится, что Министерство инфраструктуры должно обеспечить по заявкам Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины перевозку лиц, которых призывают и увольняют в запас, и провести расчеты за эти перевозки.

Напомним, в 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что возраст призывников на срочную службу будет повышен с 18 до 20 лет.

В Минобороны объяснили, что с тех пор призыв с 18 лет не отменяли, но сделали по желанию.