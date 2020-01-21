Є сенс зменшувати: Загороднюк підтримує скорочення терміну служби

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що в Україні необхідно скоротити термін призову в армію і залучати до служби за контрактом.

– Я за те, щоб залучати широкі верстви населення до армійської служби. Це має бути в нашій стратегії. Політика ще напрацьовується. Готового рішення ще немає, зараз ми працюємо з Генштабом і з українськими незалежними аналітичним центрами над новою концепцією. У тому вигляді, в якому строкова служба зараз, не повинна залишатися, тому що це не працює, – сказав він.

Загороднюк зазначив, що строкова служба не має значного впливу на можливості ЗСУ.

За його словами, в Україні зараз близько 10% строкової служби і вони не виконують завдань в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

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Міністр вважає, що якщо зменшити термін служби в армії і ввести якісну підготовку солдатів, тоді набагато більше з них підписуватимуть контракт про подальшу службу.

– Звичайно, є сенс зменшувати термін. Багато хто не хоче, тому що це дуже довго, у них є якісь життєві плани і так далі. Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін – це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах – але не в зоні ООС, – де вони отримають досвід, – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову службу з 18 років.