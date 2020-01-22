Драка Кивы с ветераном АТО: нардеп обратился в полицию

Народный депутат Илья Кива подрался в ресторане MOCCO в Киеве, а после обратился в полицию с заявлением о получении телесных повреждений.

На место приехали патрульные и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Предварительно, в ресторане между Кивой и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла драка.

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Народному депутату была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Полицейские разыскивают другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на авто.

Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения проверки будет дана правовая квалификация события.

Напомним, 22 января около 12.00 Илья Кива спровоцировал конфликт с одним из посетителей ресторана, который оказался ветераном АТО. Видео с камер появилось в сети. На нем нардеп сидит в компании мужчин, а после подходит посетителю и пытается ударить его головой. У мужчины срабатывает реакция и он бъет Киву в лицо.