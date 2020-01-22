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Факты / Украина

Кива пытался ударить головой ветерана АТО, но получил удар в лицо

Около 12.00 22 января в ресторане MOCCO в Киеве народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива спровоцировал конфликт с одним из посетителей, который оказался ветераном АТО.

Видео с камер появилось в сети. На нем нардеп сидит в компании мужчин, а после подходит посетителю и пытается ударить его головой. У мужчины срабатывает реакция и он бъет Киву в лицо.

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После удара Кива попятился назад едва не перевернув стол. На мужчину тут же набросилась охрана нардепа, которая сидела в конце зала.

Кива вернулся за свой стол и продолжил встречу. СМИ сообщают, что за столом с нардепом находились представители криминального мира Днепра, в частности, местный авторитет Бельмондо.

К слову, ранее во время голосования в Раде Илья Кива смотрел на телефоне видеоролик, как один мужчина снимает шорты и голыми ягодицами садится на лицо другого мужчины.

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