Бійка Киви з ветераном АТО: нардеп звернувся в поліцію

Народний депутат Ілля Кива побився в ресторані MOCCO в Києві, а після звернувся в поліцію із заявою про отримання тілесних ушкоджень.

На місце приїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Попередньо, в ресторані між Кивою і його знайомим стався словесний конфлікт, в результаті якого виникла бійка.

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Народному депутату була надана медична допомога без госпіталізації.

Поліцейські розшукують іншого учасника інциденту, який поїхав з місця події.

Подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення перевірки буде дана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, 22 січня близько 12.00 Ілля Кива спровокував конфлікт з одним з відвідувачів ресторану, який виявився ветераном АТО. Відео з камер з’явилося в мережі. На ньому нардеп сидить в компанії чоловіків, а після підходить до відвідувача і намагається вдарити його головою. У чоловіка спрацьовує реакція і він б’є Ківу в обличчя.