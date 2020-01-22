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Факти / Україна

Кива намагався вдарити головою ветерана АТО, але отримав удар в обличчя

Близько 12.00 22 січня в ресторані MOCCO у Києві народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Ілля Кива спровокував конфлікт з одним з відвідувачів, який виявився ветеран АТО.

Відео з камер з’явилося в мережі. На ньому нардеп сидить в компанії чоловіків, а після підходить до відвідувача і намагається вдарити його головою. У чоловіка спрацьовує реакція і він б’є Киву в обличчя.

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Після удару Кива позадкував назад ледь не перевернувши стіл. На чоловіка одразу накинулася охорона нардепа, яка сиділа в кінці залу.

Кива повернувся за свій стіл і продовжив зустріч. ЗМІ повідомляють, що за столом з нардепом перебували представники кримінального світу Дніпра, зокрема, місцевий авторитет Бельмондо.

До слова, раніше під час голосування у Раді Ілля Кива дивився на телефоні відеоролик, як один чоловік знімає шорти і голими сідницями сідає на обличчя іншого чоловіка.

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